Die Geschäfte bei CLIQ Digital laufen 2020 besser als erwartet. Am Montag zieht das Düsseldorfer Unternehmen Konsequenzen und hebt die bisherige Prognose für das aktuelle Jahr an. „Die Gesellschaft geht von einem stärkeren Anstieg der Bruttoumsatzerlöse im Geschäftsjahr aus, da sich die Marketingausgaben in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres auf einem hohen Niveau bewegt haben”, so CLIQ Digital. Zudem habe man den ...