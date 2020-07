Lange Zeit gab es Rätselraten, was die Österreichische Post mit ihrem Aktienpaket an flatex anfangen will. Im Rahmen einer möglichen Partnerschaft hatten sich die Österreicher mit 1,2 Millionen Aktien an flatex beteiligt. Die Partnerschaft kam nicht zustande. Seitdem herrschte eine gewisse Unklarheit über diese Aktienposition, wie zuletzt noch in der vergangenen Woche auf der Frühjahrskonferenz von Equity Forum zu erleben ...