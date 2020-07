Fidelity International: Warum sich Finanzmärkte und Realwirtschaft voneinander abkoppeln

Wie sollten sich Anleger in der jetzigen Marktlage verhalten? Während die globale Wirtschaft eingebrochen ist, haben sich die Kapitalmärkte schnell vom Schock der ersten Covid-19-Pandemiewelle erholt. Fidelity Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld und Andreas Telschow aus dem Privatkundenvertrieb klären im Gespräch viele Fragen: Warum entwickeln sich Wirtschaft und Börsen so unterschiedlich? Inwieweit mangelt es den Unternehmen an Eigenkapital und Zuversicht? Inwiefern verschärft die wachsende Zahl passiver Investitionsstrategien mit ETFs die Lage an den Märkten?Das könnte Sie auch interessieren:Die Börse enteilt der Wirtschaft: So manche Indizes nähern sich schon wieder ihren Höchstständen. Dabei haben sich Volkswirtschaften noch lange...