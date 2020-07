Wenn Volatilität ein charttechnisches Alarmzeichen ist, dann herrscht bei der Tesla Aktie „Alarmstufe Rot”. Allein in den letzten drei Handelstagen schwankte der Aktienkurs des Elektroautobauers an der US-Technologiebörse NASDAQ zwischen 1.376 Dollar und dem neuen Allzeithoch bei knapp 1.795 Dollar. Dass dies nicht einmal ansatzweise fundamental begründete Kursschwankungen sind, braucht man an dieser Stelle eigentlich nicht ...