Nur eine Richtung kennt heute Nemetschek. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund vier Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Anmerkung der Redaktion: Startet Nemetschek jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.