CTS Eventim beteiligt sich an „Mamma Mia! The Party”

CTS Eventim hat sich mit 49 Prozent der Anteile an der Produktion des Show und Dinner-Events „Mamma Mia! The Party” beteiligt. Die Anteile habe man von den bisherigen Minderheitsgesellschaftern erworben, meldet das Münchener Entertainment-Unternehmen. Mehrheitseigner ist mit 51 Prozent der Anteile der ABBA-Mitbegründer Björn Ulvaeus.„Björn Ulvaeus ist der kreative Kopf hinter Mamma Mia! The Party. Gemeinsam mit ihm, ...