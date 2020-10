Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: EASY SOFTWARE AG; Bieter: deltus 36. AG

Bieterin:

deltus 36. AG



c/o Cormoran GmbH



Am Zirkus 2



10117 Berlin



Deutschland



eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 119286

Zielgesellschaft:

EASY SOFTWARE AG



Am Hauptbahnhof 4



45468 Mülheim an der Ruhr



Deutschland



eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 15618

ISIN: DE000A2YN991, WKN A2YN99

Die deltus 36. AG (die "Bieterin") mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, hat am 24. Juli 2020 entschieden, den Aktionären der EASY SOFTWARE AG (die "Zielgesellschaft") im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") anzubieten, sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien der Zielgesellschaft (ISIN: DE000A2YN991) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Zielgesellschaft von EUR 1,00 je Aktie (die "EASY SOFTWARE-Aktien") gegen Zahlung einer Gegenleistung in Höhe von EUR 11,50 je EASY SOFTWARE-Aktie in bar zu erwerben.