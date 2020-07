Setzt beim Dow Jones-Index in naher Zukunft eine Korrektur ein, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einem im HVB/onemarkets Blog veröffentlichten Beitrag könnte es für den Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048) jetzt richtig eng werden. Hier die Analyse:

„Auch im dritten Anlauf innerhalb weniger Tage gelang es dem Dow Jones Industrial Average® nicht, die Marke von 27.100 Punkten zu erreichen bzw. zu überwinden. Im gestrigen Handel (23.7.20) witterten daher die Bären ihre Chance und schlugen eiskalt zu. Der Druck auf wichtige Supports im Chart steigt nun. Zwar hält bislang per Schlusskurs die Unterstützung bei 26.611 Punkten und auch das Zwischentief bei 26.505 Punkten wurde noch nicht unterboten. Dennoch ist nun auf der Long-Seite höchste Vorsicht geboten. Fällt der Support bei 26.505 Punkten, rückt die Unterstützung bei 26.384 Punkten in den Fokus. Unterhalb dieser Marke dürfte der Index stärker ins Rutschen kommen und ein Abverkauf in Richtung 25.743 Punkten wird wahrscheinlicher.