Der deutsche Leitindex schloss demzufolge deutlich im Minus bei 12.380 Punkten.

Trotz allem: Die Trendfolgeindikatoren (MACD, IKH) verlaufen auch heute noch weiterhin stabilisierend. Noch gibt es keine akuten Crash-Signale. Die kurzfristige Slow-Stochastik befindet sich nun sogar im überverkauften Bereich.

Von fundamentaler Seite werden heute die europäischen Verbraucherpreise sowie das EU-BIP für das zweite Quartal veröffentlicht.

Wie schon zuletzt sollten die Take-Profit und Stopp-Loss-Marken je nach persönlichem Risikoempfinden stringent beibehalten werden.

Summa summarum zeigt sich noch ein positives Muster für den deutschen Leitindex.

Die noch vor einigen Tagen vorherrschende „Kaufpanik“ hat sich gestern kurzfristig ins Gegenteil verwandelt.

Die 12.812 konnten daher nicht halten. Die darunter angesiedelten Stopp-Loss-Marken boten gute taktische Absicherungen.

Strategisch (langfristig) orientierte Anleger können auf die übergeordnet positive Trendsystematik vertrauen.

Die US-Fed behält ihre Nullzinspolitik bei und will die Zinsen so lange niedrig lassen, bis die US-Wirtschaft die aktuelle Krise überwunden hat. Entscheidend werde letztlich die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sein, so Fed-Chef Jerome Powell.

Der DAX wird sich heute leicht erholen und zunächst die Marke bei 12.536 ansteuern. Allerdings könnten um 11:00 Uhr die Zahlen für das europäische Wirtschaftswachstum nochmals Ernüchterung in den Markt bringen.

Daher gilt wie bislang auch: Stopp-Loss & Take-Profits beibehalten und nachziehen.

Fazit:

Test der 12.536 & leichte Erholung zum Wochenschluss

& leichte Erholung zum Wochenschluss Stopps & Take-Profits weiterhin beibehalten

