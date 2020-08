WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit satten Kursgewinnen geschlossen und damit an den starken Vortag angeknüpft. Der ATX stieg um 1,77 Prozent auf 2193,16 Punkte. Zum Wochenauftakt hatte der österreichische Leitindex bereits knapp eineinhalb Prozent zugelegt, nachdem er zuvor acht Handelstage in Folge Kursverluste verzeichnet hatte.

Der ATX überflügelte damit auch die europäischen Leitbörsen, die sich insgesamt eher verhalten zeigten. Gestützt wurde er vor allem von starken Öl- und Bankaktien. Bei den Ölwerten legten OMV um 4,89 Prozent und Schoeller-Bleckmann um 2,41 Prozent zu. Im Finanzbereich stiegen Raiffeisen Bank International um 2,86 Prozent und Erste Group um 2,85 Prozent. Bawag wiederum blieben mit einem Plus von 0,77 Prozent etwas hinter dem Gesamtmarkt zurück.