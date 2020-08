Die gestern von Aurelius vorgelegten Quartalszahlen haben die Aktie der Beteiligungsgesellschaft aus ihrem „Tiefschlaf” geweckt. An dem Papier war die Kurserholung an der Börse nach dem Corona-Crash in großen Teilen vorbei gegangen. Mit Kursen zwischen 12,63 Euro und 14,35 Euro bewegte sich das Papier weit unter Kursen aus der Zeit vor dem Corona-Crash, die doppelt so hoch liegen. Gestern gab es dann einen Kurssprung, nicht ...