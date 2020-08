Kurz wackelte die McPhy Energy Aktie, aber der französische Wasserstoff-Titel fiel nicht. Nach dem Rutsch auf 19,55 Euro hat sich der Aktienkurs des Unternehmens wieder nach oben abgesetzt. In der Spitze erreichte das Papier in dieser Woche am Montag 23,25 Euro, gestern ging es an der Pariser Börse mit 22,50 Euro nicht weit darunter aus dem Handel.Charttechnisch bedeutet dies für die Aktien von McPhy Energy zweierlei. Zum einen ...