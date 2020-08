Artnet sagt die anstehende Hauptversammlung ab. Eigentlich hätte diese am 2. September stattfinden sollen. Der Alleinvorstand von Artnet ist aber aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, am Aktionärstreffen teilzunehmen. Daher muss die HV entfallen.Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Dieser soll jedoch in Kürze bekanntgegeben werden.Die Hauptversammlung war mit Spannung erwartet worden. Es gab von verschiedenen ...