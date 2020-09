Zoom, Tesla, Nvidia, Apple – Blutbad

Liebe Leser, folgende mail ging am Mittwoch Mittag an Euch alle im Börsendienst, so Ihr Abonnenten seid – oder hier werden möchtet:

Liebe Leser, der Chart des Nasdaq lässt einen erschaudern oder vor Bewunderung dahin sinken, je nachdem. Auf alle Fälle bitten wir um genaue Beachtung zweiter Charts, die wir für Euch gefunden haben -siehe unten (Grafiken im Börsendienst für Abonnenten). Performance Nasdaq 2019 und 2020. Dazu PC-Ratio USA. Wir sagen es mal flapsig – billig ist anders…Unsere Überlegung zur Nasdaq geben wir Euch im Video, dazu folgende Aktionen: Unser Nasdaq-Bonus mit Barriere 8.000 (WKN SR8KVX) hat schnelle 5% Rendite in wenigen Wochen gebracht, p.a ist dies verdammt viel. Wir nehmen den Gewinn mit und kaufen ein neues Seitwärts- Aufwärtspapier auf die Nasdaq zu Stückzahl 50 mit WKN SB4DH3 und Laufzeit Juni 21 und Seitwärtsrendite 18% p.a. – Limitkurs 123 Euro. ABER: Wir sehen die massive Rally an der Nasdaq – siehe Grafiken unten – und nach Wochen des Wartens stellen wir etwas dagegen, fürs Erste vorsichtig mit 1.000 Euro Summe – Stückzahl 3.200. Einen Discount-Put auf die Nasdaq mit Basis 12.000 und Cap 11.900. Laufzeit Dezember 2020. Renditechance – 170 Prozent. Wir glauben, dass angesichts der Vola diese Kombination eine durchaus intelligente Variante sein kann. Die WKN lautet - HR0CB1 - Limit 34 Cent. Kostenfrei handelbar via Gettex und Cashbuzz. (Anmerkung – der Discount-Put liegt einen Tag später 50% vorne und unsere Grafiken zeigten, dass dieser Mini-Crash von heute unmittelbar bevorstand, denn Apple, Zoom, Tesla, Nvidia hatten derartige Abstände zu gleitenden Durchschnitten, derartig heftige Sentiment-Auswertung – deshalb gingen wir gestern Nasdaq-Short. Wer Lust auf mehr hat – morgen ist Trainingstag und am 12.9 Trainingstag Advanced unter www.feingold-academy.com…..)

VG Euer TEAM FR