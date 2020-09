Albis Leasing kündigt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht an

Albis Leasing kündigt am Freitag eine Kapitalerhöhung an. Die Hamburger wollen bis zu knapp 2,65 Millionen neue Aktien ausgeben, dabei berechtigen sieben alte Aktien zum Bezug einer neuen Albis Aktie. Den Bezugspreis hat die Gesellschaft auf 2,90 Euro festgelegt. „Die Bezugsfrist wird voraussichtlich vom 17. September 2020 bis 1. Oktober 2020 (jeweils einschließlich) laufen”, so das Unternehmen.Aktien, die man nicht über ...