Zwischenzeitlich kann die Bayer Aktie heute einen deutlichen Kursgewinn verbuchen und steigt am Vormittag auf bis zu 56,61 Euro. Doch der Gewinn schmilzt im Tagesverlauf, aktuell liegt Bayers Aktienkurs nur noch bei 55,43 Euro mit 0,6 Prozent im Plus. Auslöser des Kurssprungs am Vormittag waren diverse Faktoren: So hat der Konzern zum einen den Kontrakt des Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann bis 2024 verlängert. An der Börse ...