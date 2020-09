PLUG POWER-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund fünf Prozent vorne. Damit verteuert sich das Papier auf nun 10,70 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund dreizehn Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Hoch liegt bei 12,15 EUR. Bei PLUG POWER ist also Hochspannung angesagt.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Demnach befindet sich PLUG POWER in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 5,92 EUR verläuft. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

