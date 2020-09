Der Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy meldet einen Folgeauftrag seines finnischen Kunden AuroraHuts, einem Hersteller von Iglu-Hausbooten. Die EFOY Brennstoffzellen von SFC Energy sollen AuroraHuts Hausboot-Iglus in Finnland und nun auch in Kanada mit umweltfreundlicher Energie versorgen, heißt es am Mittwoch in einer Mitteilung der Gesellschaft. Das Auftragsvolumen liege im unteren sechsstelligen Euro-Bereich, so SFC ...