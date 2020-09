NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. In den USA sind die Einzelhandelsumsätze im August weniger stark gestiegen als von Volkswirten erwartet.

"Die Zahlen enttäuschen, zumal die Juli-Werte nach unten revidiert wurden", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Er verweist auf die zweite Corona-Welle, die die Erholung der Wirtschaft gedämpft habe. Inzwischen gebe es aber wieder Anzeichen für eine Belebung.