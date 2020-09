Ölpreise etwas fester - WTI-Rohöl über 40 USD nach Bestandsdaten

London 17.09.2020 - Die Ölpreise sich am Donnerstag etwas fester und werden unterstützt von den jüngsten Lagerbestandsdaten aus den USA. Dort sind die Rohölbestände unter die Marke von 500 Mio. Barrel gesunken.



Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,4 Mio. auf 496 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Benzinbestände gingen um 400.000 Barrel/Tag zurück, die Bestände der Destillate stiegen hingegen um 3,5 Mio. Barrel und liegen um 22 Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt.





Die US-Raffinerien setzten täglich 13,5 Mio. Barrel Rohöl durch 0,7 Mio. Barrel/Tag mehr als in der Vorwoche. Die Auslastung der Raffinerien stieg auf 75,8 Prozent, wobei die Produktion von Benzin auf durchschnittlich 8,8 Mio. Barrel/Tag zurückging. Die Produktion der Destillate stieg auf 4,4 Mio. Barrel/Tag.Die Nachfrage nach Ölprodukten lag im Schnitt der vergangenen vier Wochen bei 18,1 Mio. Barrel/Tag, 15,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage nach Benzin lag bei durchschnittlich 8,7 Mio. Barrel/Tag, 8,7 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Nachfrage nach Flugbenzin liegt um 45,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau.Die Förderung von Rohöl in den USA hat sich in der vergangenen Woche wieder stabilisiert. Hier ging es um 900.000 Barrel auf 10,9 Mio. Barrel/Tag nach oben. Die Importe von Rohöl sanken um 416.000 auf 5,008 Mio. Barrel/Tag. Die Exporte sanken um 349.000 auf 2,595 Mio. Barrel/Tag.In den USA wurde die Förderung nach dem Hurricane in der vorvergangenen Woche nahezu vollständig wiederhergestellt. In den letzten Tagen wurde die Förderung erneut beeinträchtigt, bedingt durch Hurricane. Die Arbeiter kehren nun langsam auf die Förderanlagen zurück.Am Donnerstag kommen Vertreter der OPEC+ Staaten zusammen, um über die nächsten Schritte am Ölmarkt zu beraten. Angesichts der jüngsten Probleme in einigen Ländern, die sich zuletzt nicht an die Kürzungen gehalten haben, geht man davon aus, dass die OPEC+ weiterhin streng bei den Planungen der Fördermengen bleiben müssen.Das Fass Brent-Rohöl steigt um 0,5 Prozent auf 42,42 USD, WTI-Rohöl steigt um 0,5 Prozent auf 40,34 USD/Barrel.