Deutsche EuroShop-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. So hat die Aktie ein Minus von rund sieben Prozent zu verarbeiten. Dadurch sind die Wertpapiere nun schon für 10,70 EUR zu haben. Die Bären erhöhen also den Druck – können sich die Bullen davon befreien?

Das große Bild hat sich angesichts dieses Rücksetzers verschlimmert. Da Deutsche EuroShop eine wichtige Unterstützung gekreuzt hat. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Das Tief lag bis dato bei 11,34 EUR. Es herrscht also Thriller-Atmosphäre.

Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage lässt sich auf 13,15 EUR errechnen. Langfristig gelten für Deutsche EuroShop demanch Abwärtstrends. Anleger, die mittelfristig orientiert sind, sehen sich momentan mit Abwärtstrends konfrontiert, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert.

Fazit: Diese Deutsche EuroShop-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.