Weitere Gewinnmitnahmen bei Weizen und Sojabohnen

Chicago 23.09.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel wieder leichter und setzen damit die jüngsten Verluste weiter fort. Die Sojabohnen bleiben derweil über der Marke von 10 USD.



Die nachfrage Agrarrohstoffen aus China in den bleibt weiterhin sehr hoch. In den vergangenen 13 Handelstagen hat das USDA Exportverkäufe nach China gemeldet. Erst am Dienstag wurden Verkäufe über 266.000 Tonnen Sojabohnen an China gemeldet. Weitere 264.000 Tonnen wurden an nichtgenannte Kunden veräußert. Das USDA meldete zudem neue Exportverkäufe von Mais nach China.