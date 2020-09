Peking (ots/PRNewswire) - - Während die Welt sich inmitten der COVID-19-Pandemie

"COVID-19 erinnert uns daran, dass die Menschheit eine grüne Revolution in Gangsetzen und sich schneller eine umweltfreundliche Lebensweise aneignen sollte",betonte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in einer per Videoschalteübertragenen Ansprache im Rahmen der Debatte der 75. Sitzung derGeneralversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag.Xi drängte alle Mitgliedsstaaten zur Ergreifung "entschlossener Maßnahmen" zurUmsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Im Rahmen dieses Abkommensverpflichteten sich 200 Staaten dazu, die Treibhausgasemissionen so weit zusenken, dass der weltweite Temperaturanstieg im Vergleich zum Wert vor demIndustriezeitalter auf zwei Grad Celsius begrenzt wird. Außerdem sollenMaßnahmen ergriffen werden, den Temperaturanstieg auf nur 1,5 Grad Celsius zubegrenzen.China habe sich das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen noch vor 2030 zu senken undbis 2060 CO2-neutral zu sein.Außerdem rief er zu einer "umweltfreundlichen Erholung der Weltwirtschaft nachder Corona-Pandemie" sowie zu Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung inallen Ländern auf.Xis Botschaft wurde mit viel Beifall aufgenommen. "Die heutige Ankündigung vonPräsident Xi Jinping, dass China bis 2060 klimaneutral sein möchte, ist einewichtige Neuigkeit", unterstrich Todd Stern, US-Klimabeauftragter der RegierungObama, der 2014 an der Ausarbeitung eines bilateralen Klimaabkommens mit Chinamitwirkte. Er nannte die Ankündigung einen "ermutigenden" Schritt.Auch die Europäische Union begrüßte das Versprechen. "Ich begrüße dieAnkündigung von Präsident Xi, dass China sich eine Frist zur Senkung seinerCO2-Emissionen gesetzt hat und bis 2060 CO2-neutral werden möchte", sagte FransTimmermans, Vizepräsident für den europäischen Grünen Deal.China wird umweltfreundlicherAls größtes Schwellenland und zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt arbeitetChina fieberhaft an einem Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum undUmweltschutz.Auf der einen Seite wandeln sich die wirtschaftliche Struktur und dasWachstumsmuster aufgrund der Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung. Auf deranderen Seite hat das Land sich der Bekämpfung der Umweltverschmutzung