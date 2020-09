NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich der Handel am Freitag nach schwankendem Start im Plus etabliert. Zuerst taten sich die Anleger mit dem Zugreifen noch schwer, dann aber knüpfte der Dow Jones Industrial an seine Vortagserholung an. Zuletzt stieg er um 0,73 Prozent auf 27 010,54 Punkte. Das vom Kursrutsch am Montag geprägte Wochenminus konnte er so zuletzt noch auf 2,3 Prozent reduzieren.

Der Dow zeigte sich damit am Freitag robuster als die Börsen in Europa, die meist wieder unter Druck standen. Die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten lasteten am Anfang noch weiter auf der Stimmung, erklärte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Er verwies auf die weiter nicht erfreulichen Coronavirus-Infektionszahlen sowie das immer noch fehlende US-Konjunkturprogramm und die anstehende US-Präsidentschaftswahl als wichtige Themen.