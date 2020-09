Gibt die Deutsche Bank-Aktie in den nächsten Wochen auf 6,30 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) unter Druck. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank befindet sich in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Am 16. März 2020 fiel die Aktie auf ein Allzeittief bei 4,45 EUR. Anschließend erholte sie sich auf 9,20 EUR. Am 21. Juli scheiterte der Wert an diesem Hoch. Seitdem befindet er sich erneut in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie zunächst auf 7,30 EUR. Am 21. September kam es zum Rückfall unter dieses Tief. Am Montag erholte sich der Aktienkurs deutlich und kehrte an diese Marke zurück. Gestern stand er aber bereits wieder unter Druck.