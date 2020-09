Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Projektentwickler Bauwerk integriert Co-Working-Flächen für Bewohner in neuesStadtquartier- Flexible Wohnungsgrundrisse ermöglichen das Einrichten von HomeofficesDurch die Rushhour zur Arbeit, dazwischen die Kinder in Kita und Schule bringenund nebenbei die täglichen Einkäufe erledigen: Viele Deutsche verbringen einengroßen Teil ihres Tages damit, zwischen verschiedenen Orten hin und her zupendeln - und verlieren so kostbare Zeit für Familie, Hobbys und Freunde. DerProjektentwickler Bauwerk geht darauf in seinem aktuellen MünchnerImmobilienprojekt "kupa - Quartier Kuvertfabrik Pasing" ein. SmarteCo-Working-Spaces, flexible Wohnungsgrundrisse zur Planung von Homeoffices, einmaßgeschneidertes und umweltfreundliches Mobilitätskonzept, zahlreicheSharing-Services und Gastronomie vor Ort sollen den künftigen Bewohnern vorallem eines ermöglichen: Wohnen, Arbeiten, Netzwerken und Freizeit räumlich zuvereinen. "Wir haben bei der Konzeption von kupa den Alltag unserer Zielgruppenvon morgens bis abends durchdacht. Denn wir wollen ein Quartier schaffen, dasSingles, Paaren und Familien weit mehr bietet als Wohnraum. kupa soll einurbaner Ort zum Leben werden. Und dazu gehört mit Blick in die Zukunft ebenauch, flexible Arbeitsbereiche anzubieten", erläutert Jürgen Schorn,geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk Capital GmbH & Co. KG.kupa: Working Lounge, Meeting Room und Homeoffice an einem OrtNicht erst seit der COVID-19-Pandemie hat sich die Arbeitswelt grundlegendverändert. Homeoffice und mobiles Arbeiten gehören für viele Angestellte undSelbstständige bereits seit einigen Jahren zum Alltag. "Problematisch ist:Dauerhaft ist nicht jede Wohnung für die Arbeit von Zuhause aus geeignet", sagtJürgen Schorn. Deshalb können die Bewohner von kupa in denGemeinschaftsbereichen des Quartiers speziell eingerichtete und zonierteArbeitsbereiche nutzen - ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Die WorkingLounge sowie ein Meeting Room für größere Besprechungen mit Geschäftspartnernermöglichen konzentriertes Arbeiten allein oder den Austausch mit anderen. AlleCo-Working-Spaces sind mit ergonomischen Designermöbeln sowie technischemEquipment und WLAN ausgestattet. Ein augenschonendes Beleuchtungskonzeptgarantiert gesundes und reibungsloses Arbeiten.Wer lieber aus dem klassischen Homeoffice arbeitet, kann in den größerenWohneinheiten durch die flexibel gestalteten Grundrisse gut belichtete undruhige Arbeitsbereiche direkt innerhalb der eigenen vier Wände planen.Verschiedene weitere Mehrwerte von kupa komplettieren das Angebot: So steht ein