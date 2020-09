Bafin beleuchtet auch Grenke-Konzernabschluss

BONN/BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Im Fall des unter Druck stehenden Leasingspezialisten Grenke beleuchtet die Finanzaufsicht Bafin nun auch den Konzernabschluss 2019. Die Bafin habe diese Aufgabe der eigentlich zunächst zuständigen Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) unter anderem deshalb an sich gezogen, weil sie zum Grenke-Konzern bereits eine Sonderprüfung zu bankaufsichtlichen Fragen am Laufen habe, sagte eine Sprecherin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Mittwoch in Bonn. Laut Wertpapierhandelsgesetz kann die Bafin in einem solchen Fall auch reguläre Bilanzprüfungen jederzeit übernehmen.

Die Investorengruppe Viceroy Research wirft dem MDax -Konzern unlautere Geschäftspraktiken rund um Scheingewinne und zu hoch ausgewiesene Geldbestände vor. Grenke weist dies zurück und will mit der Aufsicht kooperieren.