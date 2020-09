Northern Data blickt auf ein erfolgreiches 1. Halbjahr und bestätigt Prognose

- Im Fokus: Kundenakquise und Kapazitätsausbau

- Bilanzsumme signifikant auf EUR 241 Mio. erhöht

- Eigenkapital auf EUR 97,7 Mio. erhöht

- Erste Umsatzerlöse aus Kundengeschäft und Bestätigung der Prognose



Frankfurt am Main - 30. September 2020 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) veröffentlichte heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2020 und erwartet ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im zweiten Halbjahr.

Das Jahr 2020 ist das erste Geschäftsjahr der neuen Gesellschaft, die nach dem Zusammenschluss der Vorläufergesellschaft Northern Bitcoin AG mit der amerikanischen Whinstone US, Inc. als Konzern unter dem neuen Namen Northern Data AG firmiert.

Im Fokus stand parallel zur neuen strategischen Ausrichtung der Gruppe die Akquise von Kunden, ebenso wie der schnelle und kosteneffiziente Auf- und Ausbau der entsprechenden Rechenzentrumskapazitäten.

Die dynamische Entwicklung der Gruppe wird durch die erstmalige Konsolidierung der Tochter Whinstone US Inc., besonders deutlich. Deren vollständige Übernahme wurde im ersten Halbjahr erfolgreich abgeschlossen. Infolgedessen wuchs die Bilanzsumme der Gesellschaft auf EUR 241 Mio. zum Bilanzstichtag gegenüber EUR 11,9 Mio. zum 31. Dezember 2019. Zum Bilanzstichtag verfügt die Gesellschaft außerdem über ein positives Eigenkapital in Höhe von EUR 97,7 Mio. gegenüber einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 8,1 Mio. zum 31. Dezember 2019.