Bei Morphosys steht Ende des Jahres ein Wechsel auf dem Posten des Finanzvorstands an: Der längjährige CFO der Gesellschaft, Jens Holstein, wird das Unternehmen Ende 2020 verlassen. Holstein werde „seine Funktion bis zum Ende des Jahres ausüben, um einen reibungslosen Übergang der Geschäfte zu gewährleisten”, kündigt das TecDAX-notierte Biotech-Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag an. Holstein wolle neue berufliche ...