JPMORGAN belässt H&M auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen von 190 auf 195 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Modehändler habe im dritten Quartal an allen Fronten besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der solide Absatztrend untermauere die starke Markenposition der Schweden. Der Markt erkenne die Qualität des Geschäftsmodells noch nicht angemessen an./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 18:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 18:14 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.