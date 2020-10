Sie wollten sich schon immer einmal wie ein Hongkonger Tycoon fühlen und beim asiatischen Immobilien-Monopoly mitspielen? Vielleicht ist die Aktie von Hongkong Land Ihre Chance! Christoph Karl stellt Ihnen das Wertpapier im neuen Smart Investor vor.

Das Unternehmen besitzt insgesamt knapp eine Million Quadratmeter (qm) vermietbare Fläche sowie Premiumobjekte in Hongkong (EXCHANGE SQUARE), Singapur (Marina Bay Financial Centre), Shanghai, Peking und weiteren asiatischen Metropolen. Den größten Teil des Portfolios machen Büro- und Einzelhandelsflächen sowie Hotelobjekte aus. Trotz Premiumlagen in Wachstumsmärkten notiert die Aktie derzeit jedoch nur zu einem Viertel des Buchwerts.