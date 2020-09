Titelstory: Immobilien und Immobilienaktien: Gefahr am Horizont?

Wenn es für Anleger über die letzten Jahre eine Art Konstante gab, dann war es der Anstieg der Wohnimmobilienpreise. Der verlief punktuell derart steil, dass der Preisauftrieb in Ballungszentren wie Berlin zum Politikum wurde. Nicht einmal der Corona-Crash im ersten Halbjahr konnte den Run in Wohnimmobilien stoppen. Die weit geöffneten Geldschleusen der Notenbanken zeigen also weiter Wirkung. Smart Investor analysiert die börsennotierten Immobiliengesellschaften anhand einer umfangreichen Kennzahlentabelle und identifiziert Chancen und Risiken in den Bereichen Wohn-, Gewerbe- Spezialimmobilien.

Rundumschlag – das große Interview mit Dr. Markus Krall

Smart Investor hat sich mit dem diesjährigen Preisträger der Roland-Baader-Auszeichnung, dem Bestseller-Autor und Degussa-Chef Dr. Markus Krall, zu einem ausführlichen Interview getroffen. Krall erläutert, warum die kommende Wirtschaftskrise zwar nicht durch Corona verursacht, wohl aber durch die Corona-Maßnahmen verschärft und beschleunigt wurde. Und Krall wäre nicht Krall, wenn er den Übeln der Zeit nicht an die Wurzel ginge: So fordert er nicht weniger als „Die Bürgerliche Revolution“, um Freiheit und Wohlstand zu erhalten. Wie die aussehen soll und auf welchen Grundpfeilern eine Ordnung der Freiheit ruht, erläutert er ebenfalls in dem wohl längsten Interview in der Geschichte des Smart Investor, das dennoch höchst kurzweilig ist.

„The Great Reset“

Es liegt etwas in der Luft. Selbst Menschen, die sich nur am Rande für das Zeitgeschehen interessieren, waren und sind von den Anti-Corona-Maßnahmen des laufenden Jahres direkt und mitunter sogar bis in ihre Existenz hinein betroffen. Hinter der akuten Krise lassen sich Strömungen identifizieren, die nicht weniger als einen Umbau unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung anstreben. Was hat es auf sich mit der Vierten Industriellen Revolution und wie tief wird die Digitalisierung in unser aller Leben und unsere Freiheit noch eingreifen? Antworten auf diese Fragen werden vom World Economic Forum erwartet, bei dem sich führende Köpfe aus Politik, Wirtschaft und Technologie im Januar 2021 ihr jährliches Stelldichein geben werden.

Value – hot or not?

Für Value-Anleger waren die letzten Jahre eine große Enttäuschung. Während FAANG-Aktien so ziemlich alles abräumten, was es an Performance-Rekorden zu gewinnen gab, führten Value-Titel ein Schattendasein. Das ist umso erstaunlicher, als der Value-Ansatz historisch mit zum Besten gehört, was Anleger tun können. Selten waren Value-Titel daher so vergleichsweise günstig wie jetzt. Smart Investor stellt Aktien vor, mit denen Sie für eine Renaissance des Value-Investing bestens positioniert sind.

