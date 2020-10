Corestate Capital Holding S.A.: Klaus Schmitt wird neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) - Vorstand wird erweitert

- Lars Schnidrig geht zum Jahresende auf eigenen Wunsch

- Daniel Löhken wird Vorstandsmitglied für den Bereich Recht, Compliance, ESG, Risikomanagement und Personal

- Finanzbereich wird künftig im Vorstand mit eigenem Ressort vertreten sein

- Strategischer Kurs des Unternehmens bekräftigt: Weiterentwicklung der Produkte mit Fokus auf Core/Core+

- Finanzausblick wird bestätigt und Entschuldungskurs konsequent fortgesetzt

Frankfurt, 06. Oktober 2020. Der Aufsichtsrat der Corestate Capital Group (Corestate), einem führenden unabhängigen Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat heute bekannt gegeben, dass Klaus Schmitt, früheres Vorstandsmitglied der Patrizia AG, zum 1. Januar 2021 für zunächst drei Jahre das Amt des Vorstandsvorsitzenden (CEO) übernehmen wird. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Lars Schnidrig wird Corestate auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen zum 31. Dezember 2020 verlassen, um eine neue berufliche Aufgabe zu übernehmen.

"Wir freuen uns, dass wir mit Klaus Schmitt einen so profilierten Immobilien-Manager für uns gewinnen konnten und damit einen reibungslosen Übergang an der Spitze des Unternehmens sicherstellen. In mehr als 17 Jahren hat Schmitt maßgeblich daran mitgewirkt, Patrizia zu einem führenden pan-europäischen Asset Manager mit verwalteten Assets im Wert von mehr als 44 Milliarden Euro auszubauen. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er dazu beitragen, Corestate weiter zur ersten Adresse für vollintegrierte Immobilien-Lösungen in Europa zu entwickeln." sagt Dr. Georg Allendorf, Aufsichtsratsvorsitzender von Corestate.