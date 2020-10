Tabakwaren-Großhändler aus Ohio erteilt Erstauftrag über Beyond Tobacco von Taat

Im Rahmen des Aufbaus einer Lieferkette für Taat hat das Unternehmen eine verbindliche Vertriebsvereinbarung mit ADCO, einem Großhändler für Tabakwaren, der bekannte globale Marken von Tabakzigaretten (z.B. Marlboro, Newport, Camel) vertreibt, abgeschlossen. ADCO ist seit mehr als 70 Jahren auf diesem Markt etabliert und hat eine Reihe von Partnerschaften aufgebaut, die Verbindungen zu mehr als 5.000 Verkaufsstellen in Mini-Märkten in ganz Ohio, dem Markt, auf dem Taat sein Produkt einführen wird, bieten.

Las Vegas und Vancouver, 6. OKTOBER, 2020 - Taat Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTC: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (das „Unternehmen“ oder „Taat“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit ADCO Distributors, Inc. („ADCO“), ein etablierter Vertreiber von Tabakzigaretten für globale Spitzenmarken (z.B. Marlboro, Newport, Camel), eine verbindliche umfassende Vertriebsvereinbarung (datiert mit Dienstag, 6. Oktober 2020) abgeschlossen hat, wonach ADCO Taat in den Sorten Original, Smooth und Menthol in sein Tabakzigarettenangebot aufnehmen wird. Mit direkten und indirekten Verbindungen zu mehr als 5.000 Verkaufsstellen in Mini-Märkten (Convenience Stores) in Ohio, wo Taat Mitte des vierten Quartals 2020 eingeführt werden soll, ist ADCO auch ein Lieferant für andere wichtige Convenience-Kategorien wie Süßwaren, Snacks und Getränke. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat ADCO zum Dienstag, den 6. Oktober 2020 einen Erstauftrag für die Lieferung aller drei Taat-Sorten erteilt.

Das Unternehmen hat Beyond Tobacco als nikotin- und tabakfreie Basismaterial für Taat, sein Flaggschiffprodukt, entwickelt. Taat ist eine anzündbare Alternative zu Tabakzigaretten, die mit größter Sorgfalt entwickelt wurde, um dem Raucherlebnis einer Tabakzigarette durch die Nachahmung der sensorischen und motorischen Komponenten des „Rituals“ beim Tabakrauchen nahezukommen. Eine zum Patent angemeldete Veredelungstechnik für das Beyond Tobacco-Basismaterial führt zu einem Geruch und Geschmack, der dem von Tabak ähnelt, obwohl das Basismaterial keinen eigentlichen Tabak enthält. Mitte 2020 gaben aktuelle Tabakraucher rechtmäßigen Alters, die zum ersten Mal Taat probierten, bei Einzelhandelstests in Kalifornien und Nevada an, dass es keine signifikanten Erfahrungsunterschiede im Vergleich zu traditionellen Tabakzigaretten gebe.

Das Vertriebszentrum von ADCO in Ohio

Leser, die Nachrichtenaggregationsdienste nutzen, können das obige Bild möglicherweise nicht sehen. Als Alternative hat das Unternehmen das Bild in seinen Social-Media Profilen gepostet.

Das Unternehmen hat Ohio als Markt für die Einführung von Taat auf der Grundlage von Faktoren ausgewählt, zu denen unter anderem die Häufigkeit des Tabakkonsums unter Einzelpersonen im legalen Alter, lokale Verbrauchssteuern auf Tabakprodukte und die Nähe zu Märkten gehören, die das Unternehmen für eine mögliche zukünftige Expansion identifiziert hat. ADCO verfügt in Ohio über eine gut etablierte Position in der Kategorie Tabakprodukte und hat sein Netzwerk strategisch so ausgerichtet, dass es über direkte und indirekte Beziehungen mehr als 5.000 Verkaufsstellen effizient abdeckt. Durch seine internen Ressourcen und eine Liste der wichtigsten Partner im gesamten US-Bundesstaat Ohio wird ADCO in der Lage sein, eine hohe Auslieferungsrate für Taat aufrechtzuerhalten und Lagerausfälle zu verhindern, indem er in seinem Vertriebszentrum einen „Sicherheitsvorrat“ aller Taat-Sorten aufrechterhält. Initiativen zur Platzierung von Taat in Einzelhandelsgeschäften innerhalb des Vertriebsnetzes von ADCO sollen in den kommenden Wochen beginnen.

„Ein regional fokussierter Vertrieb ist ein wichtiger Faktor beim Aufbau der Präsenz jedes neuen Verbraucherprodukts“, sagte der CEO von Taat, Setti Coscarella. „Da wir mit den etablierten Tabakprodukten konkurrieren, ist die Bereitstellung von Taat an Einzelhändler über denselben Großhandelskanal wie Tabakprodukte ein wichtiger Faktor, um das Produkt in die Regale zu bringen. Dementsprechend ist die Bereitstellung für Verbraucher, die das Produkt im Einzelhandel über die gleichen Kanäle wie Tabakprodukte kaufen können, von entscheidender Bedeutung, um das Produkt an die bestehenden Kaufroutinen der derzeitigen legalen Tabakraucher anzupassen, damit das Produkt auch aus dem Verkaufsregal geholt wird. Diese Vertriebsvereinbarung mit ADCO ist eine großartige Leistung für das Unternehmen, und wir setzen den Aufbau einer Lieferkette und Verkaufspipeline für Taat in den Vereinigten Staaten fort.“

Der Chief Revenue Officer von Taat, Tim Corkum, bemerkte dazu: „Die Sicherung von ADCO als Vertriebspartner und der rasche Eingang einer Bestellung ist ein erstaunlicher Schritt auf unserem Weg, Taat in den Einzelhandel der Vereinigten Staaten zu bringen. Es sei angemerkt, dass nun die eigentliche wichtige Aufgabe beginnt, nämlich das Interesse an Taat in den Geschäften im Rahmen des Netzes von ADCO zu wecken, die dann möglicherweise neben ihren bestehenden Bestellungen von Tabakzigaretten das Produkt von ADCO anfordern würden. Diese Initiativen werden parallel zu unseren Bemühungen unternommen, mit dem Marketing auf Verbraucherebene bei den derzeitigen legalen Tabakrauchern in Ohio zu beginnen, was dazu beitragen würde, das Interesse der Geschäfte an Taat zu wecken. Mit der Produktion unserer ersten Produktcharge für den Vertrieb und der Markteinführung in den nächsten Wochen hat uns diese Vertriebsvereinbarung unserem Ziel einen Schritt nähergebracht. Wir schätzen den Enthusiasmus von ADCO sowohl für Taat als auch für das Basismaterialkonzept Beyond Tobacco und sind zuversichtlich, dass er mit seinem Fachwissen und seiner Reichweite in unserem Einführungsmarkt ein unschätzbarer Partner bei unserem Versuch sein kann, Marktanteile in der weltweiten Tabakindustrie zu gewinnen.“

Über Taat Lifestyle & Wellness Ltd.

Mit der Entwicklung der Beyond Tobacco-Zigaretten, die weder Tabak noch Nikotin enthalten, verfolgt Taat das Ziel, eine innovative, erlebnisorientierte Alternative zu Tabakzigaretten für Tabakraucher einzuführen, die Nikotin den Rücken kehren wollen. Die Beyond Tobacco-Zigaretten, die in den Sorten „Original" und „Menthol" angeboten werden sollen, wurden so konzipiert, dass sie jeden Aspekt des Rauchens einer herkömmlichen Zigarette genau nachahmen. Von der Verpackung im Zigarettenstil und dem Stängelformat über die eigens entwickelte Aromamischung, die den Geschmack und den Geruch von Tabak vermittelt, bis hin zum Erlebnis des Ziehens an einer Zigarette und der Menge des ausgeatmeten Rauches - mit den Beyond Tobacco-Zigaretten sollen Raucher weiterhin das Ritual des Rauchens genießen können und zwar ohne Nikotinkonsum. Taat plant, die Beyond Tobacco-Zigaretten im vierten Quartal 2020 auf den Markt zu bringen, und verfolgt das Ziel, sich in der globalen Tabakindustrie mit einem Umsatz von 814 Milliarden US-Dollar (2018)1 zu positionieren, um von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach besseren Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten zu profitieren.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

