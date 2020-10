Rackspace Technology macht mit Umstellung großer Kunden auf AWS einen Schritt in die Zukunft

Humber College, ein öffentlich finanziertes College in Toronto, Ontario, Kanada, konnte mit Hilfe des AWS Premium Partners Onica, einem Unternehmensteil von Rackspace Technology, in nur 10 Tagen eine Produktionslösung auf AWS entwerfen, testen und implementieren. Dadurch können die Studenten die Software jetzt auf allen Geräten in den Computerräumen des Campus nutzen.

SAN ANTONIO, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten, hat heute innovative IT-Umstellungen auf Amazon Web Services (AWS) für das Humber College Institute of Technology and Advanced Learning sowie Envizi und Invotra bekanntgegeben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Onica als Partner gewonnen haben“, so Ryan Burton, Director, Digital Solutions, Humber College Institute of Technology & Advanced Learning. „Das Team hat nicht nur eine Lösung entwickelt, die den Anforderungen von Humber in Bezug auf Erreichbarkeit, Skalierbarkeit und Leistung entspricht, sondern konnte diese Aufgabe auch mit Hilfe von Amazon AppStream 2.0 in einer beispiellosen Geschwindigkeit umsetzen. Die Bemühungen und die Unterstützung von Onica haben uns geholfen, unseren Studenten in diesen schwierigen Zeiten akademische Stabilität mit minimaler Unterbrechung zu bieten.“

Envizi mit Sitz in Australien ist ein Marktführer im Bereich Daten- und Analysesoftware für Energie und Nachhaltigkeit und seit über 9 Jahren Kunde von Rackspace Technology. Envizi war auf der Suche nach einem erfahrenen Cloud-Partner und hat aus diesem Grund die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology begonnen. Die sichere und nahtlose Umstellung von einer dedizierten Umgebung hin zu AWS sollte das internationale Wachstum des Unternehmens unterstützen.

„Das Geschäftsmodell und die Vermarktungsstrategie von Envizi basieren auf Partnerschaften. Es war für uns ganz natürlich, Rackspace Technology zu Rate zu ziehen, als es darum ging, eine geeignete Lösung zur Unterstützung unseres Wachstums zu suchen, da unsere Teams seit fast einem Jahrzehnt zusammenarbeiten“, so Bill Clasquin, CTO und Mitbegründer von Envizi. „Bezüglich der Cloud-Angebote haben wir festgestellt, dass AWS am besten geeignet ist, unsere Prozessverarbeitung zu unterstützen, und mit Hilfe von Rackspace Technology verlief der Wechsel zu AWS reibungslos. Unsere Überprüfung nach dem Wechsel hat Folgendes gezeigt: Wir haben nicht nur die Vorteile erzielt, die wir in unserer ersten Leistungsanalyse identifiziert haben, sondern auch erhebliche Einsparungen.“