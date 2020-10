Im August erreichte der Goldpreis einen Höchststand von rund 2.050,- USD je Feinunze. Mit aktuell knapp unter 1.890,- USD je Unze notiert das beliebte Edelmetall nur rund 8 % unter seinem Höchststand. Von einer echten Korrektur kann man also überhaupt nicht sprechen, es ist bisher also eine Konsolidierung über die Zeitachse! Eine „Verschnaufpause“ bei den Edelmetallen und Minen war nach der mehrmonatigen Mega-Hausse auch dringend notwendig. Inzwischen haben die Minen-Aktien durch die Bank einen gesunden Rücksetzer vollzogen und sind bereit für die nächste Aufwärtsphase! Jetzt aber müssen Sie als Anleger zügig handeln und sich die Rosinen ins Depot legen.

Der Newsflow beginnt mit einem richtigen Paukenschlag!

+++

Erste Bohrergebnisse eingetroffen!

+++

Jetzt wird der ‚Red Lake‘-Bezirk aufgemischt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es ist immer wieder das gleiche Muster. Kaum ruhen sich die Edelmetalle mal einige Wochen aus, bekommen wir immer wieder die gleiche Frage: „Ist die Edelmetall-Rallye denn schon wieder vorbei?“.

Für uns ist die Frage ganz klar und einfach zu beantworten: „Nein, die Rallye wird noch nicht vorbei sein, da alle Faktoren, die Gold über 2.000,- USD je Feinunze getrieben haben, auch weiterhin voll intakt sind.“ Im Gegenteil wir gehen von einem Mega-Bullenmarkt bei den Edelmetallen, Rohstoffen und den entsprechenden Minen aus! Was wir bisher gesehen haben ist erst der Anfang.

Der wirtschaftliche Dämpfer infolge der Pandemie und die daraufhin aufgelegten Konjunkturprogramme und Gelddruckorgien sowie historisch niedrige Zinsen und ausufernde Staatsdefizite und Inflationssorgen sind weiterhin präsent und sprechen ganz klar für einen weiterlaufenden Bullenmarkt beim Gold.

Dazu lohnt ein Blick auf den letzten Gold-Bullenmarkt, der von 2009 bis 2011 lief, und Gold von rund 800,- USD je Unze auf mehr als 1.900,- USD je Unze katapultierte! Auch in dieser Zeit gab es mehrere Korrekturen, in denen der Goldpreis ebenfalls unter Druck war. Im Extremfall korrigierte das Edelmetall in dieser Zeit auch Mal um rund 20 %. Das sind einzigartige Kaufchancen! Immer wenn die Metalle und Minen stärker unter Druck kommen, sollten Sie Ihre ausgewählten Premium-Aktien aufstocken!

Quelle: Wallstreet Online

Und eine solche Korrekturphase erleben wir nun, nach dem bisher fulminanten Anstieg der vergangenen Monate. Langfristig schließen wir uns den Analysten an, die den Goldpreis bei 3.000,- USD oder mehr sehen! Dafür spricht allein schon, dass alle wichtigen Notenbanken, Europa, USA, China, Japan etc., an der größten Geldmengenausweitung in der Menschheitsgeschichte teilnehmen.

Papierwährungen verlieren permanent an Kaufkraft oder können sogar wertlos werden, wie uns die Geschichte bereits mehrfach gelehrt hat. Gold hingegen ist die einzige Währung, die seit mehr als 5.000 Jahren jede Krise überstanden hat! Gold ist gleichzeitig Vermögensschutz und bietet sogar bei ‚Bankenruns‘ Sicherheit. Auch Negativzinsen und damit einhergehend Geldentwertung können dem Edel- und Krisenmetall nichts anhaben!

Wer es etwas spekulativer mag, und mit einem Hebel auf Gold arbeiten möchte, der bedient sich bei den Minen-Aktien. Damit erreichen Sie in einem Bullenmarkt spektakuläre Gewinne, von bis zu 1.000 % oder mehr! Zum Vergleich: Wenn man die Marktkapitalisierung der zehn größten Goldproduzenten der Welt zusammenaddiert, entspricht das noch nicht einmal die Hälfte der Marktkapitalisierung von Facebook. Da muss doch die Frage gestattet sein: „Was ist zu hoch bewertet? Die Technologiewerte oder die Rohstoffwerte?“

ERSTE KNALLER-NEWS bei TRILLIUM GOLD MINES!

Ein sehr aussichtsreiches Unternehmen, dem wir enormes Potenzial zutrauen ist Trillium Gold Mines (ISIN: CA89623Q1028 / WKN: A2P64R / TSX-V: TGM)! Das noch junge Unternehmen, das noch voll unter dem Radar der großen Investoren fliegt, kann schon jetzt immer wieder mit guten Nachrichten aufwarten! Da reihen sich die jüngsten Bohrergebnisse gleich lückenlos ein! Daher müssen Sie diese ersten Bohrergebnisse gesehen haben!

Als das Unternehmen vor gut vier Wochen bekannt gab, dass man den Spitzengeologe William (Bill) Paterson von Goldcorp und Rubicon angeheuert hat, der in der Szene als erstklassiger ‚Red Lake’-Experte gilt und seitdem die Geschicke als Vice Präsident für Exploration bei Trillium Gold Mines leitet, war schnell klar, dass der Bezirk spätestens jetzt neu aufgemischt werden wird.

Der Bergbauveteran mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration, von denen er etwa 17 Jahre im ‚Red Lake‘ verbrachte, weiß was er tut! Denn bestimmt ist er nicht grundlos noch einmal zu seiner früheren Wirkungsstätte zurückgekehrt, die er noch unter der Goldcorp-Leitung explorierte.

Schon kurze Zeit nachdem sich Trillium Gold von Goldcorp Inc. 80 % am Projekt gesichert hat, kommt der TOP-Geologe zu Trillium! Wenn das kein Vertrauensbeweis ist, dann wissen wir es auch nicht!

Quelle: Trillium Gold Mines

Bill begann bei Goldcorp, als dieses Projekt noch diesem Konzern gehörte, als leitender Regionalgeologe auf ‚Red Lake‘. Nur kurze Zeit später wurde er aber schon aufgrund seiner umfassenden Expertise in allen Bereichen zum Explorationsleiter befördert!

Erste Ergebnisse sind da! Spitzengeologe landet Volltreffer!

Und gleich bei den ersten Bohrergebnissen des noch andauernden 3.200 m ‚Phase I‘-Bohrprogramms hat der Top-Mann sein Können unter Beweis gestellt. Gegenüber den früheren Bohrungen hat er diese Bohrungen entgegengesetzt zu den historischen Löchern niedergebracht!

Durch diese rechtwinklig, in entgegengesetzter Richtung gebohrten Bohrungen, hat Trillium Gold Mines (ISIN: WKN: A2P64R / TSX-V: TGM) eine weitere aussagekräftige hochgradige Goldmineralisierung über beachtliche tatsächliche Mächtigkeiten durchschnitten, was wir, wie auch der CEO Russell Starr als riesigen Erfolg für das Unternehmen und seine Aktionäre werten!

In diesem Zusammenhang sollte man außerdem wissen, dass Trillium von mehreren aktiven und historischen Minen umgeben ist, die sich in einem der ergiebigsten Goldlager der Welt befinden.

Quelle: Trillium Gold Mines

Hier gelangen Sie zur Pressemeldung.

Die ersten frisch eingetroffenen Ergebnisse bestätigen nicht nur die hochgradige Goldmineralisierung im noch unerforschten westlichen ‚Red Lake‘-Gebiet, sondern liefert auch gleich hochgradige Treffer mit zum Beispiel 15,41 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) über 7,05 m in nur 226 m Tiefe! Und dabei sollte man nicht vergessen, wir reden hier von den ERSTEN Bohrungen die Trillium niedergebracht hat.

Dieser noch unexplorierte Teil der hochgradigen ‚Newman Todd‘-Zone besteht derzeit aus einem 2,2 km langen und bis zu 200 m breitem Ziel, das sich im hochgradigen Goldlager ‚Red Lake‘ befindet und über signifikantes Upside Potenzial verfügt! Die nun von Trillium Gold Mines vier gebohrten Löcher sind übrigens die ersten Bohraktivitäten, die seit dem Jahr 2013 getätigt wurden.

Auf dem ‚Newman Todd‘-Areal sind bei 41 % der 165 historischen Bohrlöcher Abschnitte gefunden worden, bei denen mehr als 20 g/t Gold über verschiedene Längen identifiziert wurden, wobei die maximale Bohrtiefe gerade einmal 400 m betrug.

Der Projektnachbar Evolution Mining, der auf seinem Projekt fast die gleiche Geologie hat, konnte sogar in noch tausend Meter Tiefe hochgradige Mineralisierungen finden. Das würde im Umkehrschluss also bedeuten, dass Trillium gerade einmal an der Oberfläche seines Projektes kratzt!

Wenn es Trillium gelingt, ebenfalls gute Mineralisierungen in der Tiefe nachzuweisen, geht hier richtig die Post ab und die Aktie kann massiv explodieren!!!

Unserer Meinung nach wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis dieser Beweis von Trillium Gold erbracht wird. Derzeit wird schon anhand der vorhandenen Daten ein Modell entwickelt, um so Erkenntnisse über das Tiefenpotenzial von ‚Newman Todd‘ zu erhalten!

Die Top-Ergebnisse im Detail!

Keiner rechnete mit Treffern gleich im ersten Versuch!

Bei den ersten beiden Bohrlöchern, NT20-166 und NT20-167, die rechtwinklig zu den historischen Bohrungen auf der Hauptzone ‚Newman Todd‘ angesetzt wurden, durchschnitten 40 % der Untersuchungsergebnisse hochgradige schmale Strukturen, zusammen mit sehr breiten Zonen mit einer Goldmineralisierung von mehr als 0,1 g/t Au. Die Spitzenwerte in der Bohrung NT20-166 lagen bei 8,58 g/t Au über 1 m, beginnend ab nur 169 m Tiefe, 9,09 g/t Au über 3,30 m ab 176,30 m und 6,90 g/t Au über 2,60 m ab 247 m Tiefe.

Ebenfalls hervorragende Ergebnisse lieferte die Bohrung NT20-167 mit 8,18 g/t Au über 1 m ab oberflächennahen 87 m, 3,69 g/t Au über 1,67 m ab 237 m Tiefe und 8,63 g/t Au über 6,55 m ab 311,15 m.

Damit ist klar, dass die aderartigen Mineralisierungen dieser beiden Bohrungen fast parallel zu der historischen Bohrrichtung verlaufen, was für die Geologen eine wichtige Erkenntnis für weitere Bohrungen ist!!!

Ebenfalls spektakulär erwies sich das Bohrloch NT20-168, dass die ‚Newman Todd‘-Mineralisierung sogar noch in einer ungefähren Tiefe von 475 m bis 536 m durchschnitt! Auch dieses Bohrloch war ab einer Tiefe von 90 m bis 624 m durchweg mit mehr als 0,1 g/t Gold mineralisiert, und lieferte sogar Spitzengehalte von 1,60 g/t Au über 6 m in einer Tiefe von 506 m. Im südlichen Teil der ‚Newman Todd‘-Zone wurden ebenfalls schon Goldgehalte von mehr als 0,50 g/t durchschnitten!

Das ebenfalls entgegen der historischen Bohrungen angesetzte Bohrloch NT20-169 lieferte vier bedeutende zusammengesetzte Abschnitte, einschließlich 0,97 g/t Au über 2,55 m ab einer Tiefe von 137,7 m in einer Hornsteinbrekzie mit Pyrit-Magnetit-Eisen-Formation, dem ursprünglichen Ziel des Bohrlochs. Am Kontakt zwischen der Zone ‚Newman Todd‘ und der angrenzenden felsischen Einheit an der Fußwand wurde eine Zone mit 15,41 g/t Au über 7,05 m ab 226 m durchschnitten, wobei nach anschließender Überprüfung des Kerns in zwei Abschnitten sogar sichtbares Gold entdeckt wurde.

Quelle: Trillium Gold Mines

Der Spitzengeologe William Paterson sagte im Rahmen der Veröffentlichung dieser hervorragenden Ergebnisse:

„Diese neuen Abschnitte auf ‚Newman Todd‘ bestätigen eine hochgradige Goldmineralisierung über beträchtliche Breiten, einschließlich 15,41 g/t Au über 7,05 m. Wir haben uns auf die Verfeinerung der strukturellen und mineralisierten Kontrollen in der Region konzentriert und konnten eine Hypothese bestätigen, die auf der Neuinterpretation des strukturellen Modells mit den bisherigen Bohrergebnissen basiert.

Zuvor war das westliche Ende des Grünsteingürtels von ‚Red Lake‘ aufgrund von fehlenden Daten der ‚Red-Lake‘-Mine, die ‚Balmer‘-Vulkangestein beherbergt, als weniger aussichtsreich angesehen worden. Durch unsere jüngsten hochgradigen Goldfunde hat sich das nun wieder geändert!“

Deshalb werde man die Explorationen am Westende fortsetzen und den Streichen und das neigungsabwärts gerichtete Potenzial für eine zusätzliche Goldmineralisierung erproben. Im Klartext kann man daraus ableiten, dass Newman Todd‘ eine zusätzliche hochgradige Mineralisierung beherbergt, die vorher keiner auf dem Schirm hatte, was für das Unternehmen und seine Aktionäre einen signifikanten Mehrwert darstellt!

Was im ‚Red Lake‘ für Minen entstehen können beweist eindrucksvoll der Konzern Evolution Gold, der eine Marktkapitalisierung rund 7 Mrd. USD auf die Waage bringt!

Nachbar Evolution Gold hat im vergangenen Jahr etwa 756.000 Unzen Gold zu Gesamtförderkosten (‚All-in sustaining cost‘ / ‚AISC‘) von unter 650,- USD pro Unze produziert. Trotz der ‚Corona‘-Pandemie rechnet das Unternehmen für das laufende Jahr mit einer nur marginal geringeren Goldproduktion von rund 725.000 Unzen zu ‚AISC‘ von rund 675,- bis 715,- USD pro Unze Gold.

Und genau solche niedrigen Produktionskosten sollte Trillium Gold Mines mit seinem hochgradigen Projekt ebenfalls erreichen können!

Massives Potenzial in einem der größten Goldlager Nordamerikas!

Für Geologen handelt es sich bei den ‚Red Lake‘-Projekten um eines der größten und hochgradigsten Goldlager Nordamerikas. Der Bergbau auf der ‚Cochenour‘-Lagerstätte geht sogar bis in das Jahr 1939 zurück!

Deshalb haben sowohl Trillium Gold Mines als auch Evolution Mining hohe Erwartungen an das riesige Goldlager ‚Red Lake‘. Während Evolution Explorationsausgaben von 50 Millionen USD über drei Jahre tätigen will, um gut 100.000 m pro Jahr zu bohren, fängt Trillium zunächst mit einem 2 Millionen Dollar teurem Explorationsprogramm an. Darin enthalten sind Tiefenbohrungen von mehr als 2.000 m!

Unser Fazit: Trillium wird der nächste Analysten-Favorit!

Diese ersten Ergebnisse bescheinigen auf Anhieb, dass Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM)auf einem erstklassigen Depot sitzt. Das bedeutet natürlich, dass die eigentlichen Kursexplosionen bei diesem noch jungen Topfavorit mit seinem hochgradigen Goldlager und Spitzenmanagement erst noch bevorstehen!

Und genau das ist DIE große Chance hier noch richtig zu verdienen! Das Risiko wird immer kleiner (hoher Cashbestand, erste Treffer etc), aber der Kurs hat sich noch nicht richtig angepasst. Genau hier gilt es zu handeln und noch günstige Stücke zu erwerben!

Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, sind die Unternehmen, die in den besten Goldabbaugebieten der Welt operieren, und von Profis geleitet werden genau diese Unternehmen, die in Bullenmärkten regelrecht explodieren, vor allem dann, wenn sie auf Gold stoßen!

Deshalb wird Trillium unserer Meinung nach ebenfalls früher oder später regelrecht duech die Decke gehen, da das Unternehmen nach derzeitigen Informationen höchstwahrscheinlich auf einem enormen Goldschatz sitzt. Die Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 40,5 Mio. CAD ist nahezu lachhaft für ein solches Top-Unternehmen! Und dieser niedrigen Marktkapitalisierung stehen dank der aktuellen Finanzierungsrunde annähernd 14,5 Mio. CAD an Barmitteln zur Verfügung! Damit kann das Unternehmen viele Erkundungsarbeiten durchführen und damit Mehrwert für die Aktionäre generieren! Ziehen Sie die Barmittel vom Börsenwert ab, dann stehen wir bei rund 25 Mio. CAD! Ein echter Anleger-Traum! Wer hier nicht dabei ist, verpasst den nächsten Highflyer unter den Qualitäts-Goldaktien!

Eins ist natürlich auch klar, mit jedem erreichen Meilenstein wird Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM) auch für Übernehmer immer interessanter!!! Und wann hier einer zuschlägt, kann niemand vorhersehen!

Die Großen Goldproduzenten der Branche kommen immer mehr in Zugzwang! Denn mittlerweile ist ein Punkt erreicht, wo Reserven aufgestockt werden müssen. Und dies ist am einfachsten und Risikoärmsten durch den Kauf von schon explorierten Liegenschaften zu realisieren!

Selbst Liegenschaften kaufen und selbst zu entwickeln ist ein langer und vor allem teurer Prozess, der gerade in den frühen Explorationsphasen sehr risikobehaftet ist. Deshalb rücken zunehmend auch immer mehr kleinere Unternehmen in den Übernahmefokus der ‚Big Boys‘!

Sollte es bei dem zu übernehmenden Unternehmen noch zu einem Bieterwettstreit kommen, können sich die Aktionäre doppelt die Händereiben! Denn dann sind wirklich unglaubliche Renditen drin! Und bei dieser Firma ist ebenfalls alles drin! Deshalb denken wir, dass ein Investment in Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM) Ihr Depot früher oder später in neuem Glanz erstrahlen lassen kann.

Die Anlagestrategie bei Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM) würden wir so beschreiben: Kaufen, etwas Geduld mitbringen und den Gold-Bullenmarkt sowie die Bohrgeräte für sich arbeiten lassen! Einige Monate später werden Sie vermutlich schon ihren Einstand aus der Aktie abziehen und den Rest Als ‚free-ride‘ weiterlaufen lassen können.

Bedenken Sie auch: das August-Hoch lag bei 2,78 CAD!!! Hier sind also alleine bis zum Erreichen des Jahreshochs wieder 56 % Kursplus drin. Erst dann geht es in neues Terrain!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr

JS Research-Team

