Preisträger im Architektur-Wettbewerb für den neuen Hauptsitz der UmweltBank stehen fest / Nachhaltiges Bürogebäude in Nürnberg soll zukunftsweisende Akzente setzen (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank plant ihren neuen Firmensitz am Nordwestring in

Nürnberg. In dem europaweiten Architektur-Wettbewerb hat das Preisgericht nun

die Preisträger ausgezeichnet. Neben städtebaulichen und architektonischen

Gesichtspunkten spielte dabei insbesondere die Nachhaltigkeit der Entwürfe eine

entscheidende Rolle.



Der Wettbewerb für die Realisierung der künftigen UmweltBank-Zentrale wurde im

Mai 2020 europaweit für insgesamt 30 Teilnehmer ausgeschrieben. Das Preisgericht

entschied sich unter dem Vorsitz von Prof. Jörg Aldinger für den Entwurf des

Hamburger Architekturbüros Spengler Wiescholek Architekten Stadtplaner als

Gewinner des Wettbewerbs. Der zweite Preis ging an das Stuttgarter Büro

haascookzemmrich STUDIO2050, Platz drei an das Büro Steimle Architekten,

ebenfalls aus Stuttgart. "Insgesamt wurden 27 Entwürfe auf hohem Niveau von sehr

leistungsfähigen Büros eingereicht", sagt Prof. Aldinger. "Das Anliegen des

Preisgerichts war es, die Balance zwischen städtebaulicher Verantwortung,

Funktionalität für moderne Arbeitswelten und zukunftsweisende Nachhaltigkeit für

den Lebenszyklus eines Verwaltungsgebäudes zu finden."







sind von Montag, den 12. Oktober bis Freitag, den 16. Oktober jeweils von 14 bis

16 Uhr im Foyer der UmweltBank am Laufertorgraben 6 in Nürnberg zu sehen.



Nachhaltigkeit auf allen Ebenen



Der Anspruch der drei Siegerentwürfe auf ökologische, wirtschaftliche und

gesellschaftliche Nachhaltigkeit drückt sich im markanten Außenbild ebenso aus,

wie in den auf offene und vielfältige Kommunikation angelegten Innenwelten. Dies

beginnt beim Eingangsbereich und setzt sich über die angeschlossenen

Veranstaltungs-, Konferenz- und Ruheräume bis in die Außenbereiche fort. Die

Büroflächen in den Obergeschossen bilden flexible Arbeitswelten, die moderne

Nutzungsstrukturen für alle Formen der Zusammenarbeit ermöglichen und den

Informationsaustausch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fördern.



Der Siegerentwurf hat das Preisgericht dabei besonders mit seiner konstruktiven

Klarheit, seinem Nachhaltigkeitskonzept, der durchdachten Verteilung der

Baumasse und einer Verkehrsanbindung überzeugt, die besonders auf Radfahrende

zugeschnitten ist. Die beiden anderen Entwürfe entwickeln spezifische

Charakteristika, unter anderem bei der Gestaltung des Foyers und der Büroräume

und zeichnen sich jeweils durch eine individuelle Formensprache aus.



"Unser vorrangiges Ziel ist ein Gebäude mit möglichst geringem Energie- und

"Unser vorrangiges Ziel ist ein Gebäude mit möglichst geringem Energie- und
Ressourcenverbrauch, das ein komfortables und angenehmes Arbeitsumfeld für







