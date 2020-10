---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



CTS EVENTIM und Matt Schwarz gehen ab 2021 gemeinsame Wege

Hamburg, 9. Oktober 2020. Matt Schwarz, der ehemalige Chief Operating Officer und Managing Director von Live Nation GSA, und die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA werden ab Anfang kommenden Jahres gemeinsame Wege gehen.

Matt Schwarz übernimmt ab Januar 2021 die Geschäftsführung von eventimpresents (vormals MLK), dem Veranstalter der Traditionsfestivals Rock am Ring und Rock im Park, und wird sich für EVENTIM LIVE, das Promoter-Netzwerk von CTS EVENTIM, insbesondere um die Akquise von attraktiven internationalen und nationalen Tourneen und Shows kümmern.

Schwarz war bei Live Nation GSA von der Gründung Mitte 2015 bis zum Februar 2020 als COO und Geschäftsführer tätig. Zuvor war er als Vice President von MLK bereits u.a. in die Festivals Rock am Ring und Rock im Park maßgeblich involviert.



Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,4 Milliarden Euro.



Head of Corporate Communications:

Frank Brandmaier

Tel.: +49.40.380788.7299

frank.brandmaier@eventim.de



