Evotec Aktie wieder beliebt - zumindest zwei Investoren ist sie 250 Mio. EUR wert - günstiger Einstieg?

Wacker Chemie investiert in China 100 Mio. USD.

Mutares mit siebtem Zukauf dieses Jaht

Tele Columbus sichert Hamburger Kunden

Hypoport - Volumen steigen weiter kräftig

DIC Asset verzichtet auf Anleihe - "zu schlechte Konditionen"

Fraport muss weiter auf Besserung warten - September brachte Rückschlag - Oktober sollte noch schlimmer...

Gerresheimer trifft die durchschnittlichen Erwartungen - Umsatz geringfügig niedriger, Gewinn um 5 Cent höher auf 0,97 EUR je Aktie

Ceconomy mit Knallermeldung - EBIT übertrifft alle Erwartungen - wesentlich!

H2-Update 12.10.: Ballard wird H2 konkurrenzfähig machen - mit Weichai's Hilfe. So ist der Plan, der klappen könnte.

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

FDA bremste mit Klarstellung

“We are committed to expediting the development of COVID-19 vaccines, but not at the expense of sound science and decision making. We will not jeopardize the public’s trust in our science-based, independent review of these or any vaccines. There’s too much at stake.” ( Stephen M. Hahn, M.D., FDA Commissioner, and Peter Marks, M.D., Ph.D., Director, Center for Biologics Evaluation and Research, HP FDA, 08.10.2020).