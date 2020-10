15.10.2020 - NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) hat sich mittlerweile kurstechnsich fast wieder vollständig erholt vom NIKOLA-Betrug oder Nichtbetrug, aber es gibt neben NIKOLA noch andere Kooperationen oder Kunden und Märkte. Un ddiese können potentiell NIKOLA's angekündigtes H2-Netz in den USA ersetzen oder bestenfalls für Nel ergänzen. Und damit reden wir von einem Potential mehr als doppelt so groß als allein NIKOLA. Europa mit seiner Wasserstoffinitiative wird bis 2050 Tausende von Wasserstofftankstellen benötigen. Am 05.10.2020 gab es eine Order aus den Niederlanden - wobei auch hier gilt: das Netz in den Niederlanden ist noch löchrig wie "Schweizer Käse". Dazu kommt jetzt eine erste Landmarkorder für den Polnischen Markt - ein weites Land , welches erst am Anfang des Decarbonisierungs-Bewustseins steht. Gerade dort ist noch vieles für den First Mover möglich:

Nel Hydrogen Fueling, eine Tochter von Nel ASA hat einen Kaufauftrag von ZE PAK SA für Nel's " H2Station" Wasserstofftankstellen erhalten - angestrebte Kundengruppen: Passagierfahrzeuge und Busse. Das sind auch die Vorreiter beid er Wasserstoffmobilität, weil heir bereits die Wirtschaftlichkeit und der Proof of concept durch Millionen von Testkilometern erbracht worden ist. Ob dazu und in welchem Umfang private PKW's auf dem polnischen Markt kommen werden - wie bereits in Norwegen im Rahmen der potentiellen Toyota-Nel-Kooperation wesentlich konkreter und wieiter im Planungsprozess - wird sich erst in Jahren zeigen.