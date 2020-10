---------------------------------------------------------------------------

q.beyond-Führungskräfte erwerben 1 Million Aktien



- Aktienprogramm verbindet die Interessen von Aktionären und Geschäftsführung

- Programm greift erst, wenn sich der Kurs bis Ende 2022 mehr als verdoppelt - Zweites Programm wird Anfang 2021 Aktienkäufe aller Beschäftigten fördern

Köln, 15. Oktober 2020 - Mit zwei maßgeschneiderten Aktienprogrammen untermauert q.beyond ihre Kapitalmarktorientierung und geht neue Wege bei der Beteiligung aller Beschäftigten am Unternehmenserfolg. Aktuell setzt der IT-Dienstleister, Mitte September aus der QSC AG hervorgegangen, ein Programm für Führungskräfte um; im ersten Quartal 2021 folgt ein Programm für die gesamte Belegschaft.



Klares Commitment: Führungskräfte investieren eigenes Geld

Die Führungskräfte haben vom 1. September bis 9. Oktober 2020 insgesamt 1 Million Aktien über die Börse erworben: Mitglieder der Geschäftsleitung kauften 500.000 Stücke, im gleichen Umfang erwarben auch Mitglieder der zweiten Führungsebene q.beyond-Aktien. Der freiwillige Aktienerwerb auf eigene Rechnung berechtigt zur Teilnahme am neuen Share-Matching-Programm. Jürgen Hermann, Vorstand von q.beyond: "Mit dem Aktienprogramm ergänzen wir unsere Vergütungspolitik. Es ist ein wichtiger Bestandteil, unsere Geschäftspolitik noch stärker auch an den Aktionärsinteressen auszurichten." Das Erreichen langfristiger Wachstumsziele und die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts seien hierzu für die gesamte Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. "Unsere Führungskräfte sind von der Neuausrichtung unseres Unternehmens uneingeschränkt überzeugt und daher wie ich bereit, privates Geld in erheblichem Umfang in q.beyond-Aktien zu investieren." Hermann selbst hatte zuletzt im Frühjahr 2020 seinen Anteilsbesitz über die Börse um 50 % auf 1 Million Aktien aufgestockt.



Kurs von EUR 2,80 als Minimalziel



Das neue Programm für Führungskräfte läuft bis zum 31. Dezember 2022. Damit es greift, muss der q.beyond-Kurs bis dahin auf mindestens EUR 2,80 steigen; am gestrigen 14. Oktober 2020 schloss die Aktie bei EUR 1,25. Sofern sich die Aktie mehr als verdoppelt, belohnt das Programm das anhaltende Engagement der Führungskräfte mit einer fest definierten Zahl von Matching-Aktien, deren Ausgabe linear von der erreichten Kursentwicklung der Aktie abhängt und mit einem Cap bei einem Höchstkurs von EUR 4,00 begrenzt ist.