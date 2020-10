PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und erneut scharfen Einschnitten für die Wirtschaft hat die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Donnerstag in die Flucht getrieben. Der EuroStoxx 50 sackte gegen Mittag um 2,49 Prozent auf 3191,85 Punkte ab. Der französische Cac 40 fiel um 2,19 Prozent auf 4833,31 Zähler. Der britische FTSE 100 verlor 2,22 Prozent auf 5803,46 Punkte.

"Das Coronavirus lehrt europäischen Aktienanlegern wieder das Fürchten" stellte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research fest. Nun sickere "die bedrückende Erkenntnis durch, dass das Infektionsgeschehen rund um Covid-19 in der alten Welt unmittelbar dabei ist, außer Kontrolle zu geraten". Ein zweiter Lockdown würde dem europäischen Konjunkturmotor stark zusetzen und ihn möglicherweise wieder zum Herunterfahren zwingen, bemerkte Emden.