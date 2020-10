Investorenlösung für Wirecard Retail Services GmbH gefunden



Unzer POS GmbH übernimmt Geschäftsbetrieb und Mitarbeiter



Aschheim/München, 19. Oktober 2020. Gut zwei Wochen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Wirecard Retail Services GmbH (WDRS) hat der vom Amtsgericht München bestellte Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Dr. jur. Philip Heinke von der Kanzlei JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter, die Verhandlungen mit einem Investor erfolgreich abgeschlossen. Demnach übernimmt die Unzer POS GmbH bereits mit Rückwirkung zum 01. Oktober 2020 den Geschäftsbetrieb und die Mitarbeiter am Standort Aschheim. Unzer baut damit seine Marktanteile im Bereich PoS- und Terminal-Geschäft in Deutschland weiter aus.

Die Wirecard Retail Services GmbH ist Servicedienstleister für den Vertrieb und die kaufmännische Betreuung von Kunden im Rahmen der Zahlungsabwicklung rund um den Point of Sale (PoS). Die rund 20 Mitarbeiter am Standort Aschheim betreuen aktuell über 3.600 Kunden vorwiegend im Einzelhandel in Deutschland, denen von der WDRS insgesamt knapp 7.000 Kartenterminals für die Abwicklung von Kartenzahlungen am PoS vermietet wurden. Die WDRS musste im Zuge der Insolvenz der Wirecard AG am 08. Juli 2020 Insolvenzantrag stellen. Seitdem hatte der Insolvenzverwalter den Geschäftsbetrieb fortgeführt und parallel dazu einen strukturierten Investorenprozess durchgeführt.

"Wir freuen uns mit der Unzer POS GmbH einen erfahrenen Partner für die uneingeschränkte, reibungslose Fortführung des Geschäftsbetriebs und damit auch der Services für die rund 3.600 Kunden der WDRS gefunden zu haben. Diese Lösung bietet zugleich eine Zukunftsperspektive für die Mitarbeiter", zieht Insolvenzverwalter Dr. jur. Philip Heinke Bilanz.

Mit der Übernahme des Geschäftsbetriebs der WDRS führt Unzer seinen Konsolidierungs- und Wachstumskurs als Plattform für den internationalen Zahlungsverkehr fort. Unzer wurde im Jahr 2003 als heidelpay gegründet und gilt als einer der Pioniere der Branche. Heute arbeiten europaweit über 600 Payment-Experten daran, Unternehmen aller Größen und Branchen, sichere und passgenaue Lösungen für das gesamte Spektrum des Zahlungsmanagements anzubieten: Von der Abwicklung verschiedener Zahlungsarten, über automatisierte Analysen von Kundenverhalten und -bedürfnissen bis hin zum ganzheitlichen Risikomanagement. Im Jahr 2019 wickelte das Unternehmen über seine Plattform ein Transaktionsvolumen von mehr als 7 Milliarden Euro für seine über 30.000 Kunden ab.