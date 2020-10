Die Gaming-Branche gehört zu den Gewinnern der Corona-Krise. Wie Anleger am Hype partizipieren können, erklärt Dominik Schmaus von VanEck.

Seit Juni 2019 können Anleger mit dem VanEck Vectors Video Gaming and eSports Ucits ETF gezielt auf Unternehmen aus der Videospielbranche setzen. Produktmanager Dominik Schmaus erläutert, was dieses Segment auszeichnet, warum es auch nach Corona weiter wachsen dürfte und welches Spiel ihn an den PC lockt.

multiasset.com: Der VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF ging im Juni 2019 an den Start. Mittlerweile ist das Fondsvolumen auf rund eine Milliarde US-Dollar gewachsen. Was hat dazu beigetragen?

Dominik Schmaus: eSports ist der Sport der digitalen Generation – und hat sich vom Nischendasein zu einem Massenphänomen gewandelt, das täglich von einem Millionenpublikum per Livestream oder in Eventhallen verfolgt wird. Noch vor wenigen Jahren waren ausverkaufte Stadien, massenhaft Zuschauer, hochkarätige Sponsoren und umfangreiche Marketingmaßnahmen auf Fußball, Football, Baseball oder Basketball beschränkt, heute gilt dies auch für die Welt der Videospiele und des eSports.