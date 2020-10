Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 Nouvelle progression des audiences

Confirmation de la solidité du Média Programmatique

Redémarrage progressif de l’activité de Media Direct





Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires combiné pour le 3ème trimestre 2020, et en cumul sur les 9 premiers mois.

En K€, données combinés 1, non audités T3

2020 T3

2019 Δ

20/19 9 mois 2020 9 mois 2019 Δ

20/19 Media programmatique 0,8 0,8 +1% 2,4 2,3 +2% Media direct 0,8 0,9 -14% 2,1 2,6 -19% Echanges et autres produits 2 0,3 0,3 na 0,8 0,9 na Chiffre d’affaires total 1,8 2,0 -9% 5,3 5,8 -9%

Planet Media enregistre en cumul sur les neuf premiers mois de l’année un chiffre d’affaires combiné de 5,3 M€, en baisse de 9 % par rapport au neuf premiers mois 2019. Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires s’établit à 1,8 M€, en repli de 9 % par rapport au 3ème trimestre 2019.

L’activité de Media Programmatique confirme sa solidité, affichant de nouveau une croissance sur la période. Planet Media a notamment bénéficié d’une nouvelle hausse de l’audience de ses sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr) en progression de +8% en nombre de pages vues 3.

L’activité Media Direct, bien qu’elle s’inscrive encore en repli au 3ème trimestre, confirme le retour des annonceurs sur la période.

Si Planet Media reste très attentif à l’évolution de situation sanitaire actuelle, et aux nouveaux impacts potentiels sur le marché publicitaire si celle-ci venait à se prolonger durablement, le début du 4ème trimestre enregistre des résultats encourageants, avec notamment un redémarrage de l’activité de Media Direct, qui a bénéficié du lancement de nouvelles campagnes dans le secteur des mutuelles et de la santé.

« Ces résultats encourageants confirment la résilience de notre modèle et la solidité de nos fondamentaux qui nous ont permis de retrouver rapidement le chemin de la croissance, une trajectoire qui se poursuit sur les premières semaines d’octobre. Je remercie sincèrement l’ensemble des équipes dont l’engagement et la mobilisation au quotidien pour produire des efforts exceptionnels durant cette période difficile auront permis de minimiser l’impact de cette crise sur notre activité à moyen et long-terme », a déclaré Pierre Coquard, Directeur Général de Planet Media.

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés : actu, argent, lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …

Planet Media a développé avec sa communauté, les seniors connectés, une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr .

1 Les comptes combinés non audités incluent Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations

et prestations intra-groupes

2 Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

3 Source AT Internet





