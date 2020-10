The trend is your friend – in einer kostenlosen Webinarreihe erfahren Sie, wie sie von den aktuellen Trends profitieren können!

Vor über einem Jahr sensibilisierte der schwedische Teenager Greta Thunberg die Welt für den Klimaschutz. Im Februar begann die Corona-Pandemie und bewegte die Bevölkerung, zunehmend bei lokalen Nahrungsmittelproduzenten einzukaufen. Tesla hat die Konkurrenz beim Thema „Elektromobilität“ längst abgehängt. BMW & Co. investieren nun Milliarden Euro, um die Amerikaner zügig wieder einzuholen. Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist keine Modeerscheinung. Es ist ein Trend und immer mehr Anleger fragen nach nachhaltigen Finanzprodukten. Das gilt ebenso für zukunftsorientierte Investmentstrategien. In unserer Webinar-Reihe erhalten sie Einblicke und Einschätzungen, zu den aktuellen Trends und wie Sie daran teilhaben können. Melden Sie sich jetzt an!

Im Online-Seminar „Wasserstoff – Energieträger von morgen?“ am 29. Oktober 2020 und 5. November (jeweils 18 Uhr) zeigt Dr. David Wenger, CEO und promovierter Ingenieur der Wenger Engineering GmbH unter anderem welches Prozential im Wasserstoffantrieb steckt. Hier kostenlos anmelden!

Wie nachhaltige Geldanlage die Zukunft positiv beeinflussen diskutierten HVB-Experten mit Prof. Dr. Alexander Bassen, Professor für BWL, insb. Kapitalmärkte & Unternehmensführung Universität Hamburg und Stefan Löbbert, Sales Account Executive ISS ESG am 28. Oktober 2020 und 11. November 2020 (jeweils 18 Uhr). Hier kostenlos anmelden!

Im Webinar „Wie Pandemien Forschung und Pharmabranche bewegen“ besprechen HVB-Experten mit Prof. Dr. Jochen Maas, Geschäftsführer Forschung & Entwicklung Sanofi-Aventis Deutschland GmbH am 3. November 2020 und 24. November 2020 (jeweils 18 Uhr) unter anderem den aktuellen Entwicklungsstand in Sachen Impfstoffe und Medikamente. Hier kostenlos anmelden!

