KEPLER CHEUVREUX belässt LUFTHANSA AG auf 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Bei der Fluggesellschaft liege der Fokus auf der Erhaltung der Liquidität, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im dritten Quartal sei die Kassensituation noch solide, die Zukunft bleibe aber unsicher./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.