Afrobeats-Sänger Davido enthüllt Inspirationen hinter seinem neuen Album „A Better Time"

LONDON, 21. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums „A Better Time" von Afrobeats-Künstlers Davido, das am 30. Oktober herauskommen soll, zeigt ein in Zusammenarbeit mit Vype entstandener neuer, exklusiver Film einzigartige Momente der Inspiration.

Im Rahmen der Filmreihe „Routes of Inspiration" gibt Davido gibt Einblicke in den kreativen Prozess hinter seinem neuen Album „A Better Time"

Der Film, der exklusiv auf Vype YouTube zu sehen ist, folgt Davido, der in Atlanta, USA, geboren, aber in Lagos aufgewachsen ist, auf seiner Suche nach Inspiration im nigerianischen Lagos, wo er sein neues Album geschrieben hat. Der exklusive Inhalt ist Teil von Routes of Inspiration, einer Serie von Vype, die aufzeigen möchte, wie Kreativschaffende und Künstler ihre Inspirationen finden. Für Davido ist seine Heimatstadt Lagos die „Route of Inspiration". Nachdem Live-Unterhaltungsveranstaltungen auf der ganzen Welt abgesagt worden waren, wurde die Aktion ins Leben gerufen, um Künstlern und Fans einen neuen Weg zu ermöglichen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Auf der Instagram-Seite von Vype haben die Fans die Möglichkeit, im Rahmen der exklusiven Medienpartnerschaft mit Complex einmalige Fanartikel zu gewinnen.

Der Film folgt Davidos kreativem Prozess wie beim Schreiben und beim Aufnehmen von einigen der größten Songs auf seinem neuen Album. Der exklusive Film macht auch deutlich, dass Davidos Inspiration in hohem Maße von seiner Umgebung beeinflusst wird, sei es von Freunden, Familie oder der Bevölkerung in Lagos. So ist Davido mit seinen Freunden und seiner Familie zu sehen, aber auch mit Kollegen wie Nas und Mayorkun, die mit ihm an der Entstehung seines neuen Albums arbeiten.

Davido erklärt, wie sein neues Album entstanden ist: „Die Pandemie spielt eine große Rolle dabei, denn ich musste meine Tournee abbrechen. Wäre ich weiter auf Tournee gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich keine Zeit gehabt, Songs aufzunehmen, aber zu Hause in Lagos habe ich viel Zeit mit Aufnahmen verbracht, und das Ergebnis ist wirklich gut. Es hat ungefähr zwei oder drei Monate gedauert, aber als ich mit den Aufnahmen angefangen habe, hatte ich keinen Plan, ich wollte eigentlich nur Spaß daran haben."