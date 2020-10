Barclays kommt überraschend gut durch den Corona-Sommer

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays ist in der Corona-Pandemie deutlich besser durch den Sommer gekommen als gedacht. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus im dritten Quartal 611 Millionen britische Pfund (677 Mio Euro), wie es am Freitag in London mitteilte. Das war rund dreimal so viel wie von Analysten im Schnitt erwartet. So gingen die Erträge in der Krise nicht so stark zurück wie befürchtet, und drohende Kreditausfälle belasteten nicht so stark wie gedacht. Ein Jahr zuvor war Barclays wegen hoher Schadenersatzzahlungen an geschädigte Kreditnehmer in die roten Zahlen gerutscht.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Barclays-Aktie legte am Morgen in London um mehr als vier Prozent zu und war damit zweitstärkster Wert im Londoner Leitindex FTSE 100 . Allerdings hat das Papier seit dem Jahreswechsel immer noch rund 40 Prozent an Wert eingebüßt. Insgesamt wird Barclays an der Börse mit umgerechnet rund 21 Milliarden Euro immer noch höher bewertet als die Deutsche Bank mit knapp 17 Milliarden Euro.