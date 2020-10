Seit heute können Anleger die bis 2025 laufende Anleihe von Noratis zeichnen. Das Papier hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro, die jährliche Verzinsung liegt bei 5,5 Prozent. Es gibt eine Stückelung von 1.000,00 Euro. Die Zeichnungsfrist endet am 9. November. Am 11. November soll der Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt aufgenommen werden.Die Gesellschaft will mit dem frischen Geld ihr Portfolio ausbauen. ...